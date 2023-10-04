Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Belgin Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Belgin Şimşek'in rol aldığı diziler

Belgin Şimşek; Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterini canlandıracak. 5. sezonu, büyük bir merakla beklenen dizi bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. 131. bölümüyle 5. sezonunu açılışını yapacak olan Kuruluş Osman için geri sayım devam ediyor. Belgin Şimşek ise bugün arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte, Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Belgin Şimşek hakkında merak edilenler...

BELGİN ŞİMŞEK KİMDİR?

Belgin Şimşek 2000 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini özel bir kurumda burslu olarak tamamlamıştır. 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödüllerinde ödül alarak dikkat çekmiştir. Belgin Şimşek, oyunculuğa ilk adımını 2021 yılında Benim Hayatım dizisinde Heves rolünü oynayarak atmıştır. Bu dizide başarılı bir performans sergileyen Şimşek, Kuruluş Osman dizisinde ise Gonca Hatun karakterine hayat veriyor.

KURULUŞ OSMAN'IN GONCA HATUN'UBELGİN ŞİMŞEK'İN OYNADIĞI DİZİLER

2021 - Benim Hayatım

