MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Belgin Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Belgin Şimşek'in rol aldığı diziler

Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Belgin Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Belgin Şimşek'in rol aldığı diziler

04.10.2023 11:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat verecek olan Belgin Şimşek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizide Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer gibi oyuncular yer alıyor. Dizi bu akşam 5. sezonun ilk bölümüyle ATV'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, Belgin Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Belgin Şimşek'in biyografisi...

Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Belgin Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Belgin Şimşek'in rol aldığı diziler

Belgin Şimşek; Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterini canlandıracak. 5. sezonu, büyük bir merakla beklenen dizi bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. 131. bölümüyle 5. sezonunu açılışını yapacak olan Kuruluş Osman için geri sayım devam ediyor. Belgin Şimşek ise bugün arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte, Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Belgin Şimşek hakkında merak edilenler...

BELGİN ŞİMŞEK KİMDİR?

Belgin Şimşek 2000 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini özel bir kurumda burslu olarak tamamlamıştır. 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödüllerinde ödül alarak dikkat çekmiştir. Belgin Şimşek, oyunculuğa ilk adımını 2021 yılında Benim Hayatım dizisinde Heves rolünü oynayarak atmıştır. Bu dizide başarılı bir performans sergileyen Şimşek, Kuruluş Osman dizisinde ise Gonca Hatun karakterine hayat veriyor.

KURULUŞ OSMAN'IN GONCA HATUN'UBELGİN ŞİMŞEK'İN OYNADIĞI DİZİLER

2021 - Benim Hayatım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meğer O Ses Türkiye'ye katılmış! Eski hali olay...Meğer O Ses Türkiye'ye katılmış! Eski hali olay...
Çıldırtan yorum! Soruşturma başlatıldı Çıldırtan yorum! Soruşturma başlatıldı
Kumsala sere serpe uzanarak poz verdi! Beğeni yağdıKumsala sere serpe uzanarak poz verdi! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit kuruluş osman kuruluş osman yeni bölüm kuruluş osman yeni sezon özçivit yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.