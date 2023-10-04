Kuruluş Osman'ın Mehmet Bey'i Emre Dinler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Emre Dinler'in oynadığı diziler

Emre Dinler; Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisinde Mehmet Bey karakterini canlandıracak. 5. sezonu, büyük bir merakla beklenen dizi bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. 131. bölümüyle 5. sezonunu açılışını yapacak olan Kuruluş Osman için geri sayım devam ediyor. Emre Dinler ise bugün arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte, Kuruluş Osman'ın Mehmet Bey'i Emre Dinler hakkında merak edilenler...

EMRE DİNLER KİMDİR?

Emre Dinler 1995'te Hatay'da dünyaya geldi. 2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. 2018'de oyunculuğa geçiş yaptı.

Emre Dinler, Söz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile tanınmıştır. Ünlü isim daha sonra birçok yapımda rol almıştır.

KURULUŞ OSMAN'IN MEHMET BEY'İ EMRE DİNLER'İN OYNADIĞI DİZİLER

Allah Yazdıysa Bozsun (Sinema Filmi 2022)

Al Sancak (Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu, TV Dizisi 2023)

Yasak Elma (Ömer, TV Dizisi 2021)

Sol Yanım (Barbar, TV Dizisi 2020)

Gülperi (Mesut, TV Dizisi 2018-2019)

Söz (Tahir Gümüş, TV Dizisi 2018)



