Kuruluş Osman'ın Vasilis'i Rıdvan Aybars Düzey kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rıdvan Aybars Düzey'in biyografisi

Rıdvan Aybars Düzey; Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisinde Vasilis karakterini canlandıracak. 5. sezonu, büyük bir merakla beklenen dizi bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. 131. bölümüyle 5. sezonunu açılışını yapacak olan Kuruluş Osman için geri sayım devam ediyor. Rıdvan Aybars Düzey ise bugün arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte, Kuruluş Osman'ın Vasilis'i Rıdvan Aybars Düzey hakkında merak edilenler...

RIDVAN AYBARS DÜZEY KİMDİR?

Rıdvan Aybars Düzey, 19 Kasım 1986 yılında İzmir'de dünyaya geldi.,

Bir kurumda oyunculuk eğitimi alan Rıdvan Aybars Düzey, 2010 yılında Son İstasyon isimli sinema filmi ile oyunculuğ adım attı.

Rıdvan Aybars Düzey 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisiyle ilk kez televizyonda görünmüştür.

Maral, Kahireli Palas, Kanıt: Ateş Üstünde dizilerinde rol alan Rıdvan Aybars Düzey, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinde de oynamıştır.

Rıdvan Aybars Düzey, 1.83 metre boyunda, 71 kilo ve Akrep burcudur.

KURULUŞ OSMAN'IN VASİLİS'İ RIDVAN AYBARS DÜZEY'İN OYNADIĞI DİZİLER

Rıdvan Aybars Düzey'in rol aldığı dizi ve filmlerden bazıları:

2019 – Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

2018 – Çukurdere (TV Dizisi)

2018 – Bir Mucize Olsun (Fırat) (TV Dizisi)

2017 – Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan Zoraki Kahraman (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şehzade İbrahim) (TV Dizisi)

2016 – Kanıt: Ateş Üstünde (TV Dizisi)

2014 – Maral (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (TV Dizisi)

2013 – Kahireli Palas (Alp) (Sinema Filmi)

2010 – Son İstasyon (Sinema Filmi)

