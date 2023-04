Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit bakın nasıl ünlü olmuş! Çöpten çıkan fotoğraflar hayatını değiştirmiş

Kara Sevda, Çalıkuşu, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol alan ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Burak Özçivit şimdilerde Kuruluş Osman dizisinin başrolünde. Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile evli olan Özçivit’in ünlü olma hikayesini duyanlar çok şaşırdı.

Ünlü ismin babasının ondan habersiz Best Model yarışmasına fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Özçivit’in fotoğrafları seçici kurul tarafından çöpe atılmış.

Daha sonra çöpe atılan fotoğrafları gören organizatörler Burak Özçivit’i de listeye eklemiş. Ünlü oyuncu, 2004 yılındaki bu yarışmada gelecek vaad eden model seçilmişti.

Bu yarışmanın ardından Uğurkan Erez ile çalışmaya başlayan Özçivit, 2005 yılında Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey unvanını kazanmış.

Zoraki Koca dizisi ile ilk kez dizi dünyasına merhaba diyen Özçivit daha sonra Baba Ocağı ve Küçük Sırlar dizilerinde rol aldı.

38 yaşındaki yakışıklı oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu ve Kara Sevda da bulunuyor.