Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı! Güzelliğiyle gelinini solladı

Birçok başarılı projede rol almış olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit şimdilerde ATV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteri ile adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra karizmasıyla da dikkat çeken Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanıştığı Fahriye Evcen'le 2017 yılında dünyaevine girmişti.

İki çocukları olan ünlü çift mutlu evlilikleriyle örnek gösteriliyor.

Eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Burak Özçivit şimdi de annesiyle gündem oldu.

Yakışıklı oyuncunun annesi Ceyhan Özçivit'i görenler hayran kaldı.

Özçivit'in annesi Ceyhan Hanım'ı görenler, "Bu nasıl benzerlik", "Güzelliği resmen Fahriye'yi sollamış" ve "Abla-kardeş olsa bu kadar olur" gibi yorumlarda bulundular.







