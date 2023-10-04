MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkını gören şaştı kaldı! O da çok ünlü çıktı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkını gören şaştı kaldı! O da çok ünlü çıktı

04.10.2023 21:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi rolüne ünlü oyuncu Burak Özçivit hayat veriyor. Başarılı oyunculuk performansı ile gündemde yer alan Burak Özçivit'in özel hayatı da merak ediliyor. Şimdilerde Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit'in bir dönem uzun soluklu aşk yaşadığı ünlü oyuncuyu görenler şaştı kaldı.

Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile evlenmeden önce bir dönem Ceylan Çapa ile aşk yaşadığı biliniyordu. Özçivit'in Akasya Durağı dizisinde de rol alan ünlü bir oyuncuyla uzun süreli birliktelik yaşadıkları duyanları şaşırttı.

Burak Özçivit'in ünlü oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

burak özçivit zeynep dörtkardeşler

6 yıl kadar süren ilişkileri nikah masasına varmadan biten Burak Özçivit ve Zeynep Dörtkardeşler çiftinin neden ayrıldığı bilinmiyor.

burak özçivit fahriye evcen

Zeynep Dörtkardeşler bu ayrılığı sonrası Alp Kırşan ile dünyaevine girdi ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

191722689_773955876627120_1561662569428227489_n

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturup 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına aldılar. Çift 6 yıldır süren evliliklerinde ikinci çocukları Kerem'e de geçtiğimiz ocak ayında kavuştular.

340853323_249966574164865_5797347192917621780_n

burak özçivit fahriye evcen özçivit

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu Amerika'da acil ameliyata alındı! Ünlü oyuncu Amerika'da acil ameliyata alındı!
Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı! Demet Akalın'ın partneri belli olduAcun Ilıcalı ile el sıkışmıştı! Demet Akalın'ın partneri belli oldu
Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali olay olduYüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen zeynep dörtkardeşler Oyuncu özçivit ünlü oyuncu burak özçivit fahriye evcen

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.