Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkını gören şaştı kaldı! O da çok ünlü çıktı

Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile evlenmeden önce bir dönem Ceylan Çapa ile aşk yaşadığı biliniyordu. Özçivit'in Akasya Durağı dizisinde de rol alan ünlü bir oyuncuyla uzun süreli birliktelik yaşadıkları duyanları şaşırttı.

Burak Özçivit'in ünlü oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

6 yıl kadar süren ilişkileri nikah masasına varmadan biten Burak Özçivit ve Zeynep Dörtkardeşler çiftinin neden ayrıldığı bilinmiyor.

Zeynep Dörtkardeşler bu ayrılığı sonrası Alp Kırşan ile dünyaevine girdi ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturup 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına aldılar. Çift 6 yıldır süren evliliklerinde ikinci çocukları Kerem'e de geçtiğimiz ocak ayında kavuştular.





