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Kuruluş Osman'ın Yunus Emre'si Gökhan Atalay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gökhan Atalay'ın oynadığı diziler

04.10.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman dizisinde Yunus Emre karakterine hayat verecek olan Gökhan Atalay vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizide Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer gibi oyuncular yer alıyor. Dizi bu akşam 5. sezonun ilk bölümüyle ATV'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, Gökhan Atalay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Kuruluş Osman'ın Yunus Emre'i Gökhan Atalay'ın biyografisi...

Kuruluş Osman'ın Yunus Emre'si Gökhan Atalay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gökhan Atalay'ın oynadığı diziler

Gökhan Atalay; Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisinde Yunus Emre karakterini canlandıracak. Gökhan Atalay ise bugün arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. 5. sezonu, büyük bir merakla beklenen dizi bu aksam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. 131. bölümüyle 5. sezonunu açılışını yapacak olan Kuruluş Osman için geri sayım devam ediyor. İşte, Kuruluş Osman'ın Yunus Emre'i Gökhan Atalay hakkında merak edilenler...

GÖKHAN ATALAY KİMDİR?

Gökhan Atalay, 23 Mayıs 1974 tarihinde Ankara'da doğdu. Anne ve babası operadan emekli olmuştur. Annesi kostüm atölyesinde görevli olarak çalışırken, babası da aksesuar atölyesi şefi olarak görev yapmaktaydı.

1994-1998 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitim gördü. Uzun süre tiyatro ile uğraştı. 2005 yılından itibaren İstanbul'da yaşamakta ve dizi film ve sinema oyunculuğu yapmaktadır.

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KURULUŞ OSMAN'IN YUNUS EMRE'Sİ GÖKHAN ATALAY'IN OYNADIĞI DİZİLER

2015 – Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Yunus Emre) (TV Dizisi)
2014 – Diriliş: Ertuğrul (Atabey Şahabettin) (TV Dizisi)
2014 – Asla Vazgeçme (Sinema Filmi)
2013 – Güneşi Beklerken (TV Dizisi)
2013 – Umutsuz Ev Kadınları 3. Sezon (Haluk) (TV Dizisi)
2012 – Alev Alev (TV Dizisi)
2011 – Oğul (Sakallı Komutan) (Sinema Filmi)
2010 – 2013 – Lale Devri (Mehmet) (TV Dizisi)
2009 – Kapadokya Düşleri (Fırat) (TV Dizisi)
2009 – 2011 – Geniş Aile (Dündar) (TV Dizisi)
2008 – O… Çocukları (Metin) (Sinema Filmi)
2008 – Esrarlı Gözler (Mahmut) (Sinema Filmi)
2007 – Yaralı Yürek (Cemal) (TV Dizisi)
2007 – Ertelenmiş Hayatlar (Sedat) (TV Dizisi)
2006 – Taşların Sırrı (Tamer) (TV Dizisi)
2006 – Mavi Kuş (Sivil polis) (TV Filmi)
2006 – Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited (Şoför Erkan) (TV Dizisi)
2005 – Emret Komutanım (TV Dizisi)
2005 – Aşk Yolu (Kerem Derman)
2003 – Kampüsistan (Yavuz) (TV Dizisi)

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