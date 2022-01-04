Kuruluş Osman neden yok, final mi yaptı? Kuruluş Osman'dan seyircilere kötü haber!

Her hafta reytingleri alt üst eden uzun soluklu Kuruluş Osman dizisi bu hafta (5 Ocak 2022 Çarşamba) ATV ekranlarında yer almayacak. Bununla birlikte Kuruluş Osman'ın final yapıp yapmayacağı araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman neden yok, final mi yaptı? Kuruluş Osman'ın yeni bölümü ne zaman? İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Kuruluş Osman dizisinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram üstleniyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almadı. Kuruluş Osman yarın (5 Ocak 2022) ekranlara gelmeyecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm tarihi henüz belli değil. Tarih açıklandığında olunca haberde yer alacak.

