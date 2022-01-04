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Kuruluş Osman neden yok, final mi yaptı? Kuruluş Osman'dan seyircilere kötü haber!

04.01.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta çarşamba günleri ATV ekranlarında seyircilerle buluşuyordu. Final yapıp yapmadığı araştırılan Kuruluş Osman dizisinden, seyircilerine kötü haber geldi. Peki Kuruluş Osman neden yok, final mi yaptı? Kuruluş Osman'ın yeni bölümü ne zaman?

Kuruluş Osman neden yok, final mi yaptı? Kuruluş Osman'dan seyircilere kötü haber!

Her hafta reytingleri alt üst eden uzun soluklu Kuruluş Osman dizisi bu hafta (5 Ocak 2022 Çarşamba) ATV ekranlarında yer almayacak. Bununla birlikte Kuruluş Osman'ın final yapıp yapmayacağı araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman neden yok, final mi yaptı? Kuruluş Osman'ın yeni bölümü ne zaman? İşte merak edilenler...

Kuruluş Osman neden yok, final mi yaptı? Kuruluş Osman'dan seyircilere kötü haber!

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Kuruluş Osman dizisinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram üstleniyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almadı. Kuruluş Osman yarın (5 Ocak 2022) ekranlara gelmeyecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm tarihi henüz belli değil. Tarih açıklandığında olunca haberde yer alacak.

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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