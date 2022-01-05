Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı?

Kuruluş Osman tarihi dizileri seven milyonları her hafta ekran başına kitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin 5 Ocak’ta ATV ekranlarındaki yerini alması bekleniyordu. Ancak ATV yayın akışında Kuruluş Osman’ın saatinde Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa karşılaşması yer aldı.Bu da akıllara Kuruluş Osman neden yok sorularını getirdi.

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman en son 77. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Sevilen dizide Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey karakterini yakışıklı oyuncu Burak Özçivit üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz, yapımcılığını ise Mehmet Bozdağ üstleniyor. Merakla beklenen 78. bölüm ise olağan akışında yayınlanmayacak. Bunun nedeni ise yılbaşı döneminde set tatilleri ve reklam anlaşmaları yapılması nedeniyle birçok dizinin ekranlara kısa bir ara vermeleri.

Kuruluş Osman’ın yer almadığı ATV yayın akışı ise şu şekilde:

5 Ocak atv Yayın Akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

19: 45 Süper Kupa’ya Doğru

20: 45 Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa

22: 50 Kupa Töreni

23: 50 Gizli Sayılar TV'de İlk - Yabancı Sinema

