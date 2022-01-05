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Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı?

05.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi yerine başka bir yapım ekranlarda olacak. Kuruluş Osman izleyicileri bu hafta yayın akışında göremedikleri dizilerinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Her çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman bu hafta neden yok? İşte detaylar...

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı?

Kuruluş Osman tarihi dizileri seven milyonları her hafta ekran başına kitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin 5 Ocak’ta ATV ekranlarındaki yerini alması bekleniyordu. Ancak ATV yayın akışında Kuruluş Osman’ın saatinde Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa karşılaşması yer aldı.Bu da akıllara Kuruluş Osman neden yok sorularını getirdi.

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman en son 77. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Sevilen dizide Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey karakterini yakışıklı oyuncu Burak Özçivit üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz, yapımcılığını ise Mehmet Bozdağ üstleniyor. Merakla beklenen 78. bölüm ise olağan akışında yayınlanmayacak. Bunun nedeni ise yılbaşı döneminde set tatilleri ve reklam anlaşmaları yapılması nedeniyle birçok dizinin ekranlara kısa bir ara vermeleri.

Kuruluş Osman’ın yer almadığı ATV yayın akışı ise şu şekilde:

5 Ocak atv Yayın Akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
19: 45 Süper Kupa’ya Doğru
20: 45 Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa
22: 50 Kupa Töreni
23: 50 Gizli Sayılar TV'de İlk - Yabancı Sinema

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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