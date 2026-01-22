Güllü soruşturmasında yeni gelişme! ''Uygunsuz videolarını çekip şantaj yapmış'

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Son olarak Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu gözaltına alındı. Bugün ise Esra Ezmeci'nin Beyaz Tv'deki programında Güllü'nün eski menajeri Çiğdem hakkında iddialar ortaya çıktı.

Programa telefonla bağlanan Güllü'nün arkadaşı menajer Çiğdem'in Güllü'yü tehdit ettiğini elinde uygunsuz fotoğraflar ve videoların olduğunu iddia etti.

Güllü'nün arkadaşı 'Sahneye girip çıkarken uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını çekmiş' ifadelerini kullandı. Güllü'nün menajerinin bu fotoğraf ve videolarla ona şantaj yaptığını da söyledi.