MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KONUSU! Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte isimleri

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KONUSU! Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte isimleri

04.10.2023 19:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman oyuncuları ve konusu merak edildi. 2019 yılı Kasım ayında yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman dizisi bir süredir sezon arasındaydı. 4 Ekim Çarşamba akşamı beşinci sezonu ile kaldığı yerden devam edecek olan Kuruluş Osman dizisi hakkında merak edilen detaylar araştırılmaya başlandı. Dizi, 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğindedir. Peki, Kuruluş Osman dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve konusu, diziyi izlemek isteyen seyirciler tarafından sorgulanmaya başladı. Her çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'nın 5. sezonu 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başlayacak. İşte Kuruluş Osman dizisi konusu ve oyuncularının isimleri...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna -Osmanlılar- yürüyüşün hikâyesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN 131. BÖLÜM

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi.Malhun Hatun ve Bala Hatun'un kocası. Osmanlı 'nin ilk padşahi.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey’in kızı. Osman Bey'in eşi. Bayındır Obası'nın ve Yenişehir'nın Baş hatun/ Hanımı. Osmanlı'nin Görklü Devlet Anası.

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali’nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın ve Bacciyan-e-Rum baş hatunu.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu Amerika'da acil ameliyata alındı! Ünlü oyuncu Amerika'da acil ameliyata alındı!
Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı! Demet Akalın'ın partneri belli olduAcun Ilıcalı ile el sıkışmıştı! Demet Akalın'ın partneri belli oldu
Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali olay olduYüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali olay oldu
Anahtar Kelimeler:
kuruluş osman Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.