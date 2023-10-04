KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KONUSU! Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte isimleri

Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve konusu, diziyi izlemek isteyen seyirciler tarafından sorgulanmaya başladı. Her çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'nın 5. sezonu 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başlayacak. İşte Kuruluş Osman dizisi konusu ve oyuncularının isimleri...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna -Osmanlılar- yürüyüşün hikâyesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Osman Gazi (Burak Özçivit): Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Kayı Obası'nın beyi.Malhun Hatun ve Bala Hatun'un kocası. Osmanlı 'nin ilk padşahi.

Malhun Hatun (Yıldız Çağrı Atiksoy): Umur Bey’in kızı. Osman Bey'in eşi. Bayındır Obası'nın ve Yenişehir'nın Baş hatun/ Hanımı. Osmanlı'nin Görklü Devlet Anası.

Bala Hatun (Özge Törer): Şeyh Edebali’nin kızı. Osman Bey'in eşi. Kayı Obası'nın ve Bacciyan-e-Rum baş hatunu.

Cerkutay Alp (Çağrı Şensoy): Komutan Balgay'ın eski nökeri. Osman Gazi'nin alpi.

Boran Alp (Yiğit Uçan): Osman Gazi'nin alpi.

