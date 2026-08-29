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Ferhat Göçer’den Sinan Akçıl’a sert sözler! 'Medya maymunu...'

Ferhat Göçer, katıldığı bir radyo programında Sinan Akçıl'a dair sert ifadeler kullandı. Göçer, bir dönem çok yakın oldığu isme dair adeta açtı ağzını yumdu gözünü...

Ferhat Göçer’den Sinan Akçıl’a sert sözler! 'Medya maymunu...'
Öznur Yaslı İkier

Ferhat Göçer, Kadir Çetin’in sunduğu Number1 Star programına konuk oldu. Müzik dünyasındaki değişimi değerlendiren Göçer, Sinan Akçıl hakkında sert ifadeler kullandı.

Kadir Çetin’in Sinan Akçıl ile arasındaki ilişkiyi sorması üzerine Göçer, “Medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra onu bıraktım. Benim gözümde magazin figüründen öte değil, son zamanlarda onu da yapamıyor gerçi” dedi.

Ferhat Göçer’den Sinan Akçıl’a sert sözler! Medya maymunu... 1

Göçer, Akçıl’a müziğe ağırlık vermesi çağrısında bulunarak, “İşin şaklabanlığını bırakıp doğru düzgün şarkı yapması lazım. Etrafındaki hiç kimse söylemiyor mu ya bırak bu işleri doğru düzgün şarkı üret ” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Göçer Sinan Akçıl
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