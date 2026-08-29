Ferhat Göçer’den Sinan Akçıl’a sert sözler! 'Medya maymunu...'

Ferhat Göçer, Kadir Çetin’in sunduğu Number1 Star programına konuk oldu. Müzik dünyasındaki değişimi değerlendiren Göçer, Sinan Akçıl hakkında sert ifadeler kullandı.

Kadir Çetin’in Sinan Akçıl ile arasındaki ilişkiyi sorması üzerine Göçer, “Medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra onu bıraktım. Benim gözümde magazin figüründen öte değil, son zamanlarda onu da yapamıyor gerçi” dedi.

Göçer, Akçıl’a müziğe ağırlık vermesi çağrısında bulunarak, “İşin şaklabanlığını bırakıp doğru düzgün şarkı yapması lazım. Etrafındaki hiç kimse söylemiyor mu ya bırak bu işleri doğru düzgün şarkı üret ” ifadelerini kullandı.