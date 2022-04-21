Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun'u ünlü oyuncu Didem Balçın canlandırıyor. ATV'nin sevilen dizisi 91. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından Kuruluş Osman Selcan Hatun öldü mü? Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın diziden ayrıldı mı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Didem Balçın'ın hayat verdiği karakterin akıbeti merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde.

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN ÖLDÜ MÜ?

Kuruluş Osman dizisinin 91. bölümünü izleyen kişiler Selcan Hatun'un ölümüyle şoka uğradı.

Dizinin bir önceki bölümünde Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayaması sebebiyle ağır yaralanan Selcan Hatun, yaşamını yitirdi.

KURULUŞ OSMAN'IN SELCAN HATUN'U DİDEM BALÇIN DİZİDEN AYRILDI MI?

Didem Balçın senaryoda hikayesi biten Selcan Hatun'un ölümü sebebiyle diziden ayrıldı.

Didem Balçın, set arkadaşlarının paylaşımlarına sosyal medya hesabında yer verdi.

İşte o paylaşımlar:

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünde tamamlamış olup bir sanat okulu açmıştır.

Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etmiş ve 2007 yılında ‘Sevgili Dünürüm’ adlı dizi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır. 2011 yılında ‘Firar’ adlı dizide, 2014 yılında ‘Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı’ adlı sinema filminde farklı karakterleri canlandırmıştır. 2014 yılında ‘Diriliş: Ertuğrul Gazi’ dizisinde önemli isimler ile birlikte karakterine can vermiştir.

Didem Balçın, tiyatro, dizi ve filmlerde rol alarak oyunculuk kariyerine oldukça katkı sağlamış ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuştur.

