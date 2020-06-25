Kuruluş Osman son bölüm finaline damga vuran büyük fetih sahnesi! Sezon finali bölümü reytingleri salladı! Kuruluş Osman 27. son bölüm izle!

Kuruluş Osman 27. ve sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın 24 Haziran Çarşamba günü yayınlanan sezon finali, duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyiciden tam not aldı. Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi zaferi damga vurdu. Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirmek için yaptığı planla başta Sofia olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Sofia’nın yardım talep ettiği Aya Nicola’nın şövalyelerinin kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirmeyi başardı. Savaş sırasında Osman Bey de Sofia’nın cezasını kesti. SEZON FİNALİ REYTİNGLERDE ZİRVEDE YER ALDI Kuruluş Osman dizisinin 27. son bölümü, ‘Tüm Kişiler’de %10,73 izlenme oranı ve %30,08 izlenme payı, AB sosyal kategoride %9,23 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı, 20+ABC1’de %10,62 izlenme oranı ve %30,17 izlenme payı elde etti. Dizi tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

Aksiyon yüklü savaş sahneleri ile büyük beğeni toplayan ‘Kuruluş Osman’ın sezon finali, #ZaferGünü etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek. MEHMET BOZDAĞ'DAN KURULUŞ OSMAN AÇIKLAMASI Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'ın da yapımcısı olan Bozdağ Film'in patronu Mehmet Bozdağ ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Kuruluş Osman'ın yeni sezon müjdesini de veren Mehmet Bozdağ paylaşımında şunları yazdı: "Bir devlet kurdular,cihanı adalet yurdu eylediler. Bir ordu kurdular, tüm mazlumlara umut oldular.

Adaleti, merhameti ve medeniyeti gönüllere nakış nakış işlediler. O koca devletin tarihe çıkış destanını anlatmaya gayret ettik. İnşallah anlatmaya devam edeceğiz. Bu yıl bir hayli zor geçti. Dünyada ve ülkemizde tüm setler durmuşken sadece biz sahalara çıkabildik, Rabbime hamdolsun. Uzun haftalar boyunca ekibimiz dış dünya ile temas kurmadan yitesiye çalıştı. Bu yüzden Metin Günay başta olmak üzere bir destan yazan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gece gündüz çalışan Burak Özçivit ve diğer oyuncu arkadaşlarımı gösterdikleri fedakarlıktan dolayı kutluyorum. Her daim önümüzü açan, yanımızda duran Turkuaz Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak’a, yükümüzü hafifleten ATV Genel Müdür Metin Ergen’e ve tüm Turkuaz Medya ailesine şükranlarımı sunarım.