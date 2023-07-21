"Kuruluşun beşiği" Domaniç’te Kayı Obası şeklinde konaklama tesisi kurulacak

Valilikçe yürütülen projede 16 Türk devletini temsilen her biri 16 metrekare büyüklüğünde kıl çadırlar, amfi tiyatro, Osmanlı oyun alanları, kır kahvesi, izcilik faaliyet alanı, kültür evi, kır lokantası, kameriye, ibadethane ve çeşitli alanlar bulunacak.

İlçe merkezinde bulunan Ebe Hatun Çamlığı bölgesinde 15 bin metrekare sahaya yapılacak Kayı Obası projesinin, gelen ziyaretçilere o tarihi dokunun yeniden yaşatılması hedefleniyor.

Vali Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Domaniç'in Osmanlı'nın kurulduğu, Hayme Ana'nın, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin yaşadığı yer olması nedeniyle bölgenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Osmanlı'nın kuruluş yeri olan Domaniç’te o dönemi yansıtabilmek, burayı dünyaya tanıtabilmek için yola çıktıklarını belirten Çelik, "Bu bölge coğrafyası ve tarihi dokusuyla önemli bir değer. Domaniç'te yapılacak konaklama tesisi gençlerimize de yönelik olacak. Alanın en önemli vurgusu ise Kayı Obası'ndan örnek alınarak tasarlanması oldu." dedi.

Çelik, önceden benzer bir projenin Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapıldığını aktardı. Projede sosyal alanların da bulunduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Söğüt'e muadil olacak ve daha güzel olacak şekilde başlanacak. İlk olarak 3 kişilik, 4 kişilik ve 2 kişilik odalara sahip çadır yapılar inşa edilecek. Bu yapılar kültüre uygun bir şekilde tasarlanarak tesisin yanında kır lokantaları, spor alanları gibi ekipmanlarla donatılacak. Osmanlı'nın yaşadığı alanlarda, kurduğu çadırlarda modern bir yapı ile geleneksel kimliği birleştiren bir mimari dokuyu planlıyoruz."

Ali Çelik, herkese açık konaklamalı bir alan oluşturacaklarını, yerel yönetimin koordinesinde projenin sürdürüleceğini ve yakın zamanda inşasına başlanacağını sözlerine ekledi.

