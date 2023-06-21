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Kuruyan ormanlara zararlı böcekleri yok eden faydalı böcekler bırakıldı

21.06.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kuruyan ve zaran gören ormanlık alanlarla mücadele için faydalı böcek bırakıldı.

Kuruyan ormanlara zararlı böcekleri yok eden faydalı böcekler bırakıldı

Düziçi İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adana Biyolojik Mücadele Laboratuvarında kabuk böceklerinin karşı kullanılan yırtıcı böcek Thanasimus formicarius ve Temnichila caerulea ların zarar gören sahalara salındığı kaydedildi.

Düziçi Orman İşletme Müdürü Harun Demircioğlu: "Kuruyan sahalara hem feromon tuzakları asıldı ve zararlı böcekleri yiyen faydalı böcekler ormanlara bırakıldı. Konuyla alakalı olarak Düziçi İşletmesinde şeflerimize sahalarında zarar yapan Akdeniz orman bahcivani ile ilgili olarak eğitim verildi" dedi.

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