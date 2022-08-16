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Kurye, motosikletini çalmaya çalışan kişiyi "uçan tekme"yle durdurdu

16.08.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurye, motosikletini çalmaya çalışan kişiyi "uçan tekme"yle durdurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu'nda bir kuryenin, motosikletini çalmaya çalışan kişiyi ''uçan tekme'' atarak durdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir adrese sipariş teslim etmek üzere gelen kurye Cesur Dursun, anahtarı motosikletin üzerinde bıraktı. Kuryenin ayrılmasından sonra bir kişi, üzerinde anahtar olduğunu gördüğü motosikleti çalmak için harekete geçti. Siparişi teslim ettiği binanın merdivenlerindeyken durumu fark eden kurye, motosikleti çalmaya çalışan kişiyi "uçan tekme" atarak durdurdu.

Şüpheli olay yerinden kaçarken Dursun hafif yaralandı.

Yaşananlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kurye motosiklet

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