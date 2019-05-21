Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellere sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi 3099. Sokak'ta evinin bahçesinde bulunan kuş kefesinin tellerinde bir yılanın sıkıştığını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.
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