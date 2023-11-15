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Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman? Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi belli oldu! Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol başrolde!

15.11.2023 23:03 | Son Güncelleme:
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Kuş Uçuşu 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner gibi isimlerin yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinin ilk sezonu Netflix platformunda yayınlandı. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Kuş Uçuşu'nun yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yayın tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman? Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi hangi gün?

Kuş Uçuşu dizisi yeni sezona dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Netflix'in Türk yapımı dizisi Kuş Uçuşu'nın ilk sezon bölümleri severek izlendi. Dizi severlerin gündeminde senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşıyan, yönetmenliğini ise Koray Kerimoğlu'nun yaptığı Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonu yer aldı. İşte oyuncuları arasında Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Netflix Kuş Uçuşu dizisi 2. sezona ilişkin merak edilen detaylar...

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KUŞ UÇUŞU 2. SEZON NE ZAMAN?

Senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşıyan, yönetmenliğini ise Koray Kerimoğlu'nun yaptığı "Kuş Uçuşu" yeni sezonuyla 14 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.

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KUŞ UÇUŞU 2. SEZON KONUSU NEDİR?

Kuş Uçuşu"nun 2. sezon özeti şu şekilde:

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kuşakla, yetişmekte olan yeni kuşağın çarpışmasını gözler önüne seriyor. İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.

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