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Kuş Uçuşu dizisinin başrollerindendi... Flaş iddia

27.02.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizi ekibi kısa bir dinlenme molasından sonra 3. sezon çekimlerine hazırlanıyor. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner ve Burak Yamantürk'ün başrolde olduğu dizinin yeni sezonu hakkında flaş bir iddia gündemde...

Kuş Uçuşu dizisinin başrollerindendi... Flaş iddia

Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezonu için hazırlıklar başladı. Kuş Uçuşu dizisi Netflix’in çok beğenilen yerli içerikleri arasında yer almıştı. Birce Akalay’ın “Lale Kıran” adlı ünlü bir ekran yüzüne hayat verdiği dizide İbrahim Çelikkol, Miray Daner, Burak Yamantürk, İrem Sak, Defne Kayalar ve Demircan Kaçel başlıca rolleri paylaşmıştı.

Dizinin 2. sezon çekimleri geçen günlerde tamamlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikinci sezonda çalıştığı televizyon kanalındaki görevini, kendisine yapılan entrikalar yüzünden bırakmak zorunda kalan Lale Kıran’ın önce ihmal ettiği ev hayatına yoğunlaşıp daha sonra küllerinden doğma hikâyesi ele alınıyor.

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Bu arada Lale’nin özel hayatında da bir dizi olay yaşanacak.

Dizinin 3. sezon çekimleri öncesi flaş bir bilgi kulislerde dolaşmaya başladı. Burak Yamantürk’ün hayat verdiği Selim karakterinin son sezonda yer almayacağı öğrenildi.

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