İrem Helvacıoğlu boşanmanın ardından sessizliğini bozdu! 'Doğru kararı verdim'

Geçtiğimiz yıl kızı Sora'yı kucağına alan ve işletmeci Ural Kaspar ile 1,5 yıllık evliliğini nisan ayında noktalayan İrem Helvacıoğlu, katıldığı programda annelik deneyimi, boşanma süreci, yaşadığı kazalar ve ilişkilere bakışıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Helvacıoğlu, yaşadıklarını zamana yaydığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Doğru zamanda doğru kararı verdim. O kararı doğru bir şekilde yönettim. Arka arkaya çok fazla olay yaşanınca bazı şeylerin acısını gerektiği gibi yaşayamadım. Onu kapatıp devam etmem gerekiyordu. Annem, "İrem, gel kızına bak, çok ağlıyor" dediğinde, "Çok kötüyüm. Bu duyguyla onu alıp emzirmek istemiyorum" diyerek hüngür hüngür ağladım.

Yaşadığı deneyimlerin kendisine çok şey kattığını belirten oyuncu, "İyi ki yaşadım. Yaşadığım her şey bana çok şey öğretti. Beni bugünkü ben yapan, kendimi sevmeyi ve Öz değerimi bilmeyi öğreten olaylar yaşadım. Şu an kendimi çok seviyorum. Hayat bana aynı şeyleri tekrar tekrar gösterdi. Anlamayınca daha büyük dersler aldım. Çünkü hayatımdaki alma-verme dengesini çok bozmuşum. Hayat her zaman çok verenden alıyor" şeklinde konuştu.



"KENDİMİ İLİŞKİLERE KAPATMADIM"

'Ege Kökenli'nin YouTube programına konuk olan oyuncu, "Kendini mutlu bir ilişki içinde görüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: Yakın zamanda değil ama tabii ki bunun biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü tek başıma olsaydım evet, ama şu an bir çocuğum var. Sorumluluğum altında olan bir bebek var. Onunla iletişime geçireceğim insanı çok iyi süzgeçten geçirmem lazım. O yüzden bunun için önümüzde uzun bir zaman var. Yine de kendimi ilişkilere kapatmadım.

2024 yılında evlenen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 17 Nisan 2026'da tek celsede boşanmıştı. Helvacıoğlu'nun, nafaka ve tazminat talep etmeme şartıyla kızına kendi soyadını vermek üzere Kaspar ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.