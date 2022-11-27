Kuş Uçuşu'ndaki öpüşme sahneleri çok konuşulmuştu! Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'dan yeni pozlar

Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol'un yeni pozları sosyal medyada dikkat çekti. Kuş Uçuşu dizisinde eski sevgiliyi canlandıran ikilinin öpüşme pozları olay olmuştu. Kuş Uçuşu 2. sezon için setten olan iki yeni pozlarını paylaştı.

Sosyal medyadan "Canparem" notuyla fotoğraf paylaşan Birce Akalay'ın ardından İbrahim Çelikkol'dan da bir paylaşım geldi. Çekim için bir araya gelen yakın arkadaşların pozları kısa sürede gündem oldu.

Kimileri "Ne güzel dostluğunuz" derken kimileri ise, "Güzel çift olurlardı" yorumları yaptı.



