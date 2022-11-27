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  4. Bella Thorne’un annesini görenler şaştı kaldı! "Senin kadar iddialı"

Bella Thorne’un annesini görenler şaştı kaldı! "Senin kadar iddialı"

27.11.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen pozlarıyla tanınan oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne’un kendisi gibi oyuncu olan annesi Tamara Thorne'u görenler şaştı kaldı. Yetişkin film yönetmeni olan güzel oyuncu ve şarkıcının annesine "Annen kardeşin gibi duruyor", "Annen de çok iddialı" yorumları yağdı.

Bella Thorne’un annesini görenler şaştı kaldı! "Senin kadar iddialı"

Disney yapımlarında rol alarak şöhretle erken yaşlarda tanışan Bella Thorne, magazin dünyasındaki çocuk yıldız imajını yerle bir etti. Müstehcen pozları, cinsellik açıklamaları ve yetişkin film yönetmenliğiyle hayatını başka bir yöne çeviren Thorne'un annesini görenler şaştı kaldı.

Bella Thorne'un annesi Tamara Thorne sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çekti.

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Kızları kadar iddialı olan anneyi görenler "Bella'nın kardeşi gibisin", "Bella'nın cesareti anneden geliyor demek" yorumları yaptı.

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Bir dönem kendisini tehdit eden hackerlara inat çıplak pozlarını Twitter hesabından paylaşan ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, Onlyfans'a girerek hatırı sayılır bir para kazanınca seks işçilerinden tepki görmüştü.

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