Bella Thorne’un annesini görenler şaştı kaldı! "Senin kadar iddialı"

Disney yapımlarında rol alarak şöhretle erken yaşlarda tanışan Bella Thorne, magazin dünyasındaki çocuk yıldız imajını yerle bir etti. Müstehcen pozları, cinsellik açıklamaları ve yetişkin film yönetmenliğiyle hayatını başka bir yöne çeviren Thorne'un annesini görenler şaştı kaldı.

Bella Thorne'un annesi Tamara Thorne sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çekti.

Kızları kadar iddialı olan anneyi görenler "Bella'nın kardeşi gibisin", "Bella'nın cesareti anneden geliyor demek" yorumları yaptı.

Bir dönem kendisini tehdit eden hackerlara inat çıplak pozlarını Twitter hesabından paylaşan ünlü oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, Onlyfans'a girerek hatırı sayılır bir para kazanınca seks işçilerinden tepki görmüştü.