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Kuş Uçuşu'nun güzeli Miray Daner'in annesini görenler çok şaşırdı! Benzerlikleri gündem oldu

14.12.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Fox Tv ekranlarından yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Miray Daner, Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisiyle de adından söz ettiriyor. Dün akşam dizinin ikinci sezon galasına katılan ünlü isim güzelliğiyle dikkat çekti. İddialı tarzıyla da çok beğenilen güzel oyuncunun annesini görenler çok şaşırdı...

Son dönemde rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Miray Daner, dün akşam Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezon galasına katıldı. Derin yırtmacı ile geceye damga vuran genç yıldız sade ve şık tarzıyla çok beğenildi.

Miray Daner 1

Sosyal medyada konuşulanlar arasında yer almayı başaran Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner özel hayatıyla merak konusu oldu.

Miray Daner 2

Verdiği kilolar sonrası büyük bir değişim yaşayan Miray Daner'in annesini görenler de çok şaşırdı.

Miray Daner annesi

Miray Daner’in annesi Figen Dilgin güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Daner ve annesine “Güzellik genetik”, “Annen değil ablan gibi”, “Bu nasıl bir güzellik” gibi yorumlar yapıldı.

Miray Daner 3

Miray Daner 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121. bölümde Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı.

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Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı.

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Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yaptı.

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Miray Daner kuş uçuşu Oyuncu yaşında
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