Kuş Uçuşu'nun güzeli Miray Daner'in annesini görenler çok şaşırdı! Benzerlikleri gündem oldu

Son dönemde rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Miray Daner, dün akşam Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezon galasına katıldı. Derin yırtmacı ile geceye damga vuran genç yıldız sade ve şık tarzıyla çok beğenildi.

Sosyal medyada konuşulanlar arasında yer almayı başaran Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner özel hayatıyla merak konusu oldu.

Verdiği kilolar sonrası büyük bir değişim yaşayan Miray Daner'in annesini görenler de çok şaşırdı.

Miray Daner’in annesi Figen Dilgin güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Daner ve annesine “Güzellik genetik”, “Annen değil ablan gibi”, “Bu nasıl bir güzellik” gibi yorumlar yapıldı.

Miray Daner 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121. bölümde Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı.

Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı.

Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yaptı.







