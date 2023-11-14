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Kuru fasulye nasıl yazılır? Kuru fasulye ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

14.11.2023 03:19 | Son Güncelleme:
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Türkçede bir kelime başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni türde kelimeler oluşturabilir. Birleşik türde olan bu kelimeler yepyeni anlamlara karşılık gelebilir. Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan Türkçe’nin bu zenginliğinin sebeplerinden biri de bu birleşik türdeki kelimelerdir. Ancak aynı zamanda ayrı ya da bitişik yazılmaları konusunda sık olarak tereddüde düşülür. Yazım kurallarına uymak bu nedenle son derece önemlidir.

Dünyadaki en zengin dillerden biri de Türkçedir. Bu durumun birden fazla nedeni vardır. Yabancı kökenli ve zaman içinde Türkçeleşmiş olan kelimeler ve farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşan yeni anlamlarda ve birleşik türde olan kelimeler bu sebeplerden bazılarıdır. Yazım yanlışları da en çok bu tür kelimelerin yazımları sırasında yapılır. Özellikle birleşik türde kelimelerin hangi durumlarda ayrı hangi durumlarda bitişik yazılacağı çoğu zaman anlaşılamadığı için yazım hatası yapılır. Ancak birleşik kelimelerin ne zaman ayrı ne zaman bitişik yazılacakları belli şartlara bağlıdır. Bu şartlar Türkçe yazım kurallarında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

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Kuru fasulye nasıl yazılır?

Türkçe ve birleşik türde bir kelime olan kuru fasulye TDK’ye göre üç farklı tanıma sahiptir ve üçü de isim türündedir. İlk anlamına göre fasulye bitkisinin tohumudur. İkinci anlamı olarak da fasulye tohumundan yapılan etli ya da etsiz ve salçalı, sulu yemektir. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde kuru kelimesi ile de ifade edilir. Bir diğer tanımı da akbakladır ve yeşil renkteki kabuklarından ayıklanıp kurutma işlemi gören fasulyedir. Akbakla kelimesi ayrıca bu kelime yerine eş anlamlı kelimesi olarak cümle içinde de kullanılabilir.

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Kuru fasulye ayrı mı yazılır?

Kuru fasulye yazımı birleşik türde bir kelime olduğu için en sık karıştırılan kelimedir ve bu nedenle sık sık kuru fasulye bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusu araştırılır. Ayrı ya da bitişik yazılması dışında da /u/ ile mi yoksa /ü/ ile mi yazılacağı konusunda da çoğu zaman tereddüde düşülebilir. Ancak bu kelimenin doğru olarak yazımı "fasulye" olmalıdır. Ayrıca "kuru fasulye" olarak ayrı yazılması gerekir.

Kuru fasulye doğru yazılışı bitişik olmamalıdır, bitişik olarak yazılması yazım hatası olarak kabul edilir. Türkçedeki ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimeler için oluşturulan kurallara uygun olduğu için bu kelime ayrı yazılır. Kuru ve fasulye kelimeleri bir araya gelirken bir değişikliğe uğramadığı için bu kelimenin ayrı yazılması doğrudur.

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