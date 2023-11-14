Mahvetti nasıl yazılır? Mahvetti mi mafetti mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Son derece zengin bir dil olarak kabul edilen Türkçenin kelime dağarcığı çok geniştir. Birleşik türde kelimelerin, yabancı kökenli kelimelerin ve birden fazla anlama karşılık gelen kelimelerin varlığı bu zenginliğin sebeplerinden birkaç tanesidir. Ancak bu zenginlik ve nedenleri aynı zamanda yazım yanlışları yapılmasına da neden olabilir. Yazım hataları yapmamak için Türkçe yazım kurallarına uyulması gereklidir.

Mahvetti nasıl yazılır?

Birden fazla kelime bir araya gelerek hem yeni anlamlarda hem de yeni türde olan kelimeler oluştururlar. Bu tür kelimelere birleşik türde kelimeler denir. Birleşik türde kelimeler bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda ise bitişik olarak yazılmalıdır. Hangi kelimenin ne zaman bitişik ne zaman ayrı yazılacağı da Türkçe yazım kurallarına bağlıdır.

Birleşik türde kelimelerden biri de "mahvetti" kelimesidir. Arapçadan dilimize gelip yerleşen "mahv" ve "etmek" oluşan mahvetti TDK'ye göre dört farklı tanıma sahiptir. "Yok etmek, onmaz hale getirmek, bozarak işe yaramaz bir hâle getirmek, batırmak, boşa gitmesine sebep olmak" bu kelimenin eş anlamlıları ve tanımlarıdır.

Mahvetti mi mafetti mi?

Mahvetti yazımı en sık karıştırılan birleşik kelimeler arasında yer alır. Arapça olan mahv sözcüğünün sonuna etmek yardımcı fiilinin gelmesi ile oluşturulmuştur. Bu durumun nedenlerinden bir de halk arasındaki günlük konuşmalardaki kullanımıdır. Genel olarak "mafetti" ve "mahfetti" gibi yanlış şekillerde telaffuz edildiği için yazımında da sık olarak hataya düşülür. Mahvetti doğru yazılışı "mahvetti" şeklinde bitişik olmalıdır. Bitişik yazılması gereken birleşik kelimelerden biridir.







