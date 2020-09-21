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Kuş yemi "akdarı"yı kuşlardan korumak nöbet için tutuyorlar

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 21.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki çiftçiler, kuş yemi olarak kullanılan akdarıyı kuşlardan korumak için tarlada nöbet tutuyor - Tarlalara kuşların korkabileceği düzenekler kuran ve havada torpil patlatan çiftçiler, öğlen saatlerine kadar kuşları tarlalarından uzaklaştırmak için uğraşıyor - Çiftçilerden İsmet Oğul: - "Darı süt firiği olduktan sonra yani hasattan 45 öncesinde nöbetimiz başlıyor. Kuşlar için yetiştirdiğimiz bu kuş yemini beklemezsek eğer kuşlar yarısını yiyor"

ALİ ÇAKMAK - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki çiftçiler, yetiştirdikleri ve kuş yemi olarak kullanılan akdarıyı kuşlardan korumak için nöbet tutuyor.

Beyoğlu Mahallesi ve Gavur Gölü mevkisindeki çiftçiler, yıl boyunca emek verip yetiştirdikleri akdarıyı kuşların yememesi için büyük uğraş veriyor.

Günün erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, günün ağarmasıyla bahçelerine gelen kuşların kovmaya başlıyor.

Tarlalara kuşların korkabileceği düzenekler kuran, havada torpil patlatarak ve ses çıkaran çiftçiler, öğlen saatlerine kadar kuşları tarlalarından uzaklaştırmak için uğraşıyor.

Çiftçilerden İsmet Oğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akdarının 110 günde yetiştiğini söyledi.

Yetiştirdikleri akdarının kuş yemi olarak Türkiye'nin birçok kentine yollandığını ifade eden Oğul, "Darı, süt firiği olduktan sonra yani hasattan 45 öncesinde nöbetimiz başlıyor. Kuşlar için yetiştirdiğimiz bu kuş yemini beklemezsek eğer kuşlar yarısını yiyor." dedi.

Bayram Oğul da "Sabah namazını gerekirse tarlada kılıyoruz ve hava aydınlanınca nöbetimiz başlıyor, öğlen saatlerine kadar sürüyor. Bulunduğumuz Beyoğlu Mahallesi'ndeki çiftçiler, 6 bin dönümü aşkın arazide akdarı ekimi yapıyor. Her tarlada nöbetçi var. Akdarının kilosu 2,5 liradan satılıyor. Kuş yemlerini kuşlardan korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bünyamin Çakmak ise emekli olduktan sonra çiftçilikle uğraştığını dile getirerek "Akdarı üretiyorum. Akdarı ekili tarlamı kuşlardan korumak için sabah namazı gelip nöbet tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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