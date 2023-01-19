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Kuşadası 4 bin 200 metrekare daha yeşil alana kavuşuyor

19.01.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi kente yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalar aralıksız devam ederken, Değirmendere Mahallesi’nde yapımı devam eden Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’nda sona gelindi.

Kuşadası 4 bin 200 metrekare daha yeşil alana kavuşuyor

Kuşadası Belediyesi’nin ’Daha Yeşil Bir Çevre’ hedefiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz yıl kente 85 bin 475 metrekare yeşil alan kazandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’nın yapımında da sona yaklaştı. Yetişkin ve çocuklara yönelik tasarlanan yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik alana sahip parkta, ekipler tarafından bugüne kadar zemin düzleştirme, dolgu, bitkisel toprak serimi, sulama sisteminin kurulması, aydınlatma sistemi, oturma grupları ve spor aletlerinin montajı işlemleri tamamlandı.

Çevresine taş duvar örülen parka, 250 metre yürüyüş yolu ile 420 metrekare boyutlarında basketbol sahası yapıldı. İnşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen 60 zeytin ağacının da dikildiği Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’ndaki yapım çalışmaları çocuklar için oyun grubunun yerleştirilmesi ve zemininin kauçukla kaplanmasının ardından tamamlanacak. Böylece Kuşadalılar açık havada eğlenceli vakit geçirme ve spor yapma olanağı bulabilecekleri yeni ve modern bir parka daha kavuşmuş olacak.

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