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Kuşadası açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Kurtarılan 45 düzensiz göçmen, ekiplerce kıyıya getirildi.

​​​​​​​Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan sahil güvenlik

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