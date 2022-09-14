Kuşadası açıklarında geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dilek Boğazı açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 49 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz