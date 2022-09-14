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Kuşadası açıklarında geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.09.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası açıklarında geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dilek Boğazı açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 49 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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