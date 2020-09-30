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Kuşadası Belediyesi hizmet binalarında HES kodu uygulamasına geçildi

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında belediye hizmet binalarına girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemine geçti.

Kuşadası Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında belediye hizmet binalarına girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemine geçti. HES kodu olmayan vatandaşlara Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Davutlar Hizmet Binası girişinde Güvercin Masa personeli tarafından yardımcı olunarak HES kodu alınıyor.
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren pandemi ile mücadele tedbirlerini en üst düzeyde uygulayan Kuşadası Belediyesi, hizmet binaları girişinde HES kodu sorgulama sistemini uygulamaya başladı. Vatandaşların ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinde, Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren bir kod olan HES koduna sahip olmayanlar Kuşadası Belediyesi hizmet binalarına giremiyor. HES kodu bulunmayan vatandaşlara ise belediye hizmet binalarının dışına kurulan stantlarda hizmet veren Güvercin Masa personeli tarafından yardımcı olunarak HES kodu alınıyor. HES kodu bulunan vatandaşlar, belediye binaları önünde sosyal mesafe kuralı gözetilerek oluşturulan alanlarda ağırlandıktan sonra sırayla içeriye alınıyor. İçeriye alınan vatandaşların ateş ölçümleri ve maske kontrolleri de yapılıyor. HES kodu bulunmayan ve yapılan sorgulamada riskli olduğu belirlenen vatandaşlar binalara alınmazken ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği belediye binalarında vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak için HES kodu sorgulama sistemine geçtiklerini belirtti. Belediye binalarına gelerek işlem yaptırmak isteyen vatandaşlara HES kodu alma çağrısında bulunan Başkan Ömer Günel, “Hizmet binalarımızın girişinde Güvercin Masa personelimiz tarafından HES kodu bulunmayan vatandaşlarımıza gerekli yardım sağlanmaktadır. Ancak vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlarımız HES kodlarını önceden alarak işlemlerini daha hızlı bir biçimde gerçekleştirebilirler. Her şey vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı için. Korona virüs salgınını ancak maske, mesafe, hijyen ve HES kodu kurallarına uyararak durdurabiliriz” diye konuştu.

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