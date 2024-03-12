Kuşadası Belediyesi İftar Günlerinin İlki İkiçeşmelik Mahallesi’nde Düzenlendi

İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı’nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen bölge sakinleri, okunan duaların ardından hep birlikte oruçlarını açtı. İftar yemeğine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri ve adayları da katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar yemeğinde Belediye Başkan Yardımcıları itararını vatandaşlarla birlikte açtı. Kuşadası Belediyesi tarafından verilen iftar yemeği programının 12 Mart Salı günü akşamı Hacıfeyzullah Mahallesi Yedieylül İlkokulu önünde devam edeceği belirtildi.

