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Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı

AYDIN HABERLERİ  | 31.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi arasında "Karşılıklı Yardımlaşma ve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi arasında "Karşılıklı Yardımlaşma ve İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokole göre; her iki kurum seferberlik, deprem, yangın ve sel baskını gibi olağanüstü durumlarda koordineli bir şekilde hareket edecek.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden sonra kentte yaşanacak olası bir doğal afete karşı önlemlerini artıran Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Devlet Hastanesi ile Karşılıklı Yardımlaşma ve İş Birliği Protokolü imzaladı. Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ahmet Volkan Alkış, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Belediye Meclis Üyesi ve Afet Koordinasyon Komisyonu Başkanı Özgün Limoncu ile Kuşadası Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Fahri Denker katıldı. Protokole göre; seferberlik, deprem, yangın ve sel baskını gibi olağanüstü hallerde sosyal ve fiziksel imkanların vatandaşlar için organize edilmesinde Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi ortaklaşa hareket edecek.

Kuşadası Belediyesi olarak doğal afetlere karşı önlem almaya devam ettiklerini belirten Başkan Vekili Volkan Alkış, "Daha önce acil toplanma alanlarını inceledik. Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelimizi de eğitimden geçireceğiz. Kuşadası Devlet Hastanesi ile imzaladığımız protokol sayesinde de önemli bir adım attık. Kuşadası için deprem eylem planımızı her yönüyle hazırlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı

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