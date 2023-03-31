Kuşadası Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kuşadası’nda hayata geçirilecek olan diyaliz merkezinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte diyaliz merkezine gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 25 cihaz kapasiteli diyaliz merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra Kuşadası Devlet Hastanesi’ne geçen Müdür Şenkul, hastanede yürütülen çalışmalar hakkında başhekimden bilgiler aldı. Hastanenin farklı hizmet birimlerini de ziyaret ederek sağlık personelleri ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, tüm personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaret ettiği hastalar ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun temennisinde bulunan Müdür Şenkul’a ziyaretlerde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Halk Sağlığı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Personel Hizmetleri başkanları eşlik etti.

