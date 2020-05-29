YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran’da kapılarını açıyor

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran’da kapılarını açıyor

AYDIN HABERLERİ  | 29.05.2020 21:34 | Son Güncelleme

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran’da kapılarını yeniden açıyor.Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ziyaretçilere kapatılan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda açılış öncesi yeni genelge doğrultusunda hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran’da kapılarını yeniden açıyor.
Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ziyaretçilere kapatılan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda açılış öncesi yeni genelge doğrultusunda hazırlıklar yapılmaya başlandı. Buna göre, plajlar ile masa ve şezlong düzenleri korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturuldu.
Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Milli Parkımız 1 Haziran itibari ile ziyaretçilerimizin hizmetine açılacaktır.Milli Parkımızda ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği için Covid-19 salgın önlemleri alınmış,masa ve şejlong düzenleri oluşturulmuştur. Ziyaretçilerimizin Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan tüm önlemlere Milli Parkımız sınırları içindede uymalarını rica ediyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Başkan Yanmaz seccade dağıttı

Başkan Yanmaz seccade dağıttı

Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

Bulanık’ta cuma namazı stadyumda kılındı

Bulanık’ta cuma namazı stadyumda kılındı

Kayserisporlu Pedro Henrique hırs küpü

Kayserisporlu Pedro Henrique hırs küpü

Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Aydın Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:42
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:06

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Aile Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yoğun bakımındaki yaşlı kadına plazma tedavisi uygulandı

Yoğun bakımındaki yaşlı kadına plazma tedavisi uygulandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.