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Kuşadası Limanı'na 4 kruvaziyer yanaştı

09.05.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yaklaşık 4 kruvaziyerle 7 bin turist geldi.

Ege Port Kuşadası Limanı'na sabah saatlerinde Malta bandıralı Celestyal Olympia, Panama bandıralı MSC Musica, Marshall Adaları bandıralı Marina ve Norveç bandıralı Viking SKY adlı kruvaziyerler yanaştı.

Yaklaşık 7 bin turist, Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi tur programına katıldı ya da ilçe merkezini ziyaret etti.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanlar Bölge Direktörü ve Ege Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, ilçedeki kruvaziyer yoğunluğunun her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Güngör, kruvaziyer sayısının da artacağına dikkati çekerek, "2023 kruvaziyer sezonunda aynı gün 5 ila 6 gemiyi ayni zamanda misafir edeceğimiz günler de olacak. Akdeniz'in en fazla gemi ağırlayan limanları arasında yer alan Kuşadası Limanı hızla eski şöhretli günlerine geri döndü. Ülkemiz için çok önemli olan bu turizm biçiminden tüm esnafımızın bol kazançlar sağlamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Kruvaziyer liman

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