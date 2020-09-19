YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası polisinden 15 ayrı noktada korona virüs denetimi

Kuşadası polisinden 15 ayrı noktada korona virüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuşadası’nın çeşitli cadde ve sokakları ile mahallelerinde korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor.Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ve bekçilerin katıldığı denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetim yapılırken, ekipler Kuşadalıların yanı sıra tatilcilere de çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuşadası’nın çeşitli cadde ve sokakları ile mahallelerinde korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ve bekçilerin katıldığı denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetim yapılırken, ekipler Kuşadalıların yanı sıra tatilcilere de çeşitli uyarılarda bulunuyor. 15 ayrı noktada ana caddeler ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin periyodik olarak devam edeceği açıklandı.
Bu arada, Kuşadası polisi ayrıca denetimlerini Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında da sürdürüyor. Oluşturulan uygulama noktalarında şehre giriş ve çıkış yapan araçları denetleyen polis ekipleri, maske, hijyen ve sosyal mesafeye yönelik denetimler yaparken, vatandaşları da korona virüs ve alınan önlemler konusunda bilgilendiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Maçın ardından
Maçın ardından
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çorum çevreyolu çomar barajı’na bağlanıyor
Çorum çevreyolu çomar barajı’na bağlanıyor
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Aydın Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
13:07
İkindi
16:35
Akşam
19:18
Yatsı
20:34

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Köker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.