Kuşadası polisinden 15 ayrı noktada korona virüs denetimi

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuşadası’nın çeşitli cadde ve sokakları ile mahallelerinde korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ve bekçilerin katıldığı denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetim yapılırken, ekipler Kuşadalıların yanı sıra tatilcilere de çeşitli uyarılarda bulunuyor. 15 ayrı noktada ana caddeler ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin periyodik olarak devam edeceği açıklandı.

Bu arada, Kuşadası polisi ayrıca denetimlerini Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında da sürdürüyor. Oluşturulan uygulama noktalarında şehre giriş ve çıkış yapan araçları denetleyen polis ekipleri, maske, hijyen ve sosyal mesafeye yönelik denetimler yaparken, vatandaşları da korona virüs ve alınan önlemler konusunda bilgilendiriyor.

