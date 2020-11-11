YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda 150 kızılçam fidanı toprakla buluştu

Kuşadası’nda 150 kızılçam fidanı toprakla buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 11.11.2020 23:30 | Son Güncelleme

Milli Ağaçlandırma Gününde Kuşadası’na bağlı Yaylaköy’de 150 adet kızıl çam fidanı toprakla buluştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında ve pandemi kuralları kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Milli Ağaçlandırma Gününde Kuşadası’na bağlı Yaylaköy’de 150 adet kızıl çam fidanı toprakla buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında ve pandemi kuralları kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenciler katıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında düzenlenen etkinlikte 150 adet kızıl çam fidanının dikimini gerçekleştirdiklerini belirterek, “.Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye miras bırakabilmek en büyük hedefimiz “ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
12:58
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.