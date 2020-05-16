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Kuşadası’nda alış veriş merkezleri ve pazaryerleri denetlendi

AYDIN HABERLERİ  | 16.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda polis, zabıta ve sağlık ekipleri ilçedeki alış veriş merkezleri ve pazaryerleri ile berber ve kuaförleri denetledi.Korona virüsle mücadele kapsamında bir süre kapalı kaldıktan sonra, 11 Mayıs’ta yeniden faaliyete giren alış veriş merkezleri ile berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimlere başlandı.

Kuşadası’nda polis, zabıta ve sağlık ekipleri ilçedeki alış veriş merkezleri ve pazaryerleri ile berber ve kuaförleri denetledi.
Korona virüsle mücadele kapsamında bir süre kapalı kaldıktan sonra, 11 Mayıs’ta yeniden faaliyete giren alış veriş merkezleri ile berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimlere başlandı. Denetimlerin ilk gününde ilçede bulunan alış veriş merkezleri ve pazaryerlerini denetleyip, yaklaşık 20 işletmenin kapısını çalan zabıta memurları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymayan dükkan sahiplerine uyarıda bulundu.
Bu arada, Kuşadası Belediyesi dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs salgın hastalığına karşı aldığı tedbirleri elden bırakmıyor. Kent genelinde gerçekleştirdiği dezenfekte ve bilinçlendirme çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan belediye ekipleri bir yandan da faaliyette olan işletmeleri salgına karşı denetliyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, korona virüse karşı tedbiri elden bırakmadıklarını ifade ederek “Zor bir süreçten geçiyoruz. Virüsün ülkemize girdiği ilk günden itibaren tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Çünkü halk sağlığını her şeyden daha çok önemsiyoruz. 11 Mayıs tarihi ile yeniden kapılarını açan berber ve kuaförlerimizi de yalnız bırakmadık. İşletmelerini açmadan önce virüse karşı ilaçladık. İşletme sahiplerinden tek isteğimiz hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları. Bu kapsamda denetimlere başladık. Kurallara uymayan işletmelere ilk etapta uyarılarda bulunuyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek. Bu zor günleri ancak birlikte hareket ederek atlatabiliriz” dedi.

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