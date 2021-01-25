YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

25.01.2021 16:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'nda apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan apartmanın zemin katındaki boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 3. ve 4. katlarında dumandan etkilenen Ülkü Duru, Songül Hasırcıoğlu, Baran Maral ve Büşra İlkay itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:26
İkindi
16:07
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Canver Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Başkan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Aydın’a kuvvetli rüzgar uyarısı

Aydın’a kuvvetli rüzgar uyarısı

Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı

Alevlerin arasına dalan itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanmaktan kurtardı

Alevlerin arasına dalan itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanmaktan kurtardı

Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor

Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor

ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ziyaretlerine başladı

ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ziyaretlerine başladı

Didim Belediyesi kentin geleceğine güzellik katıyor

Didim Belediyesi kentin geleceğine güzellik katıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.