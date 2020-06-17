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Kuşadası’nda babalar gününde dev uçurtma şenliği yapılacak

AYDIN HABERLERİ  | 17.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi Babalar Günü’nde Türkiye’nin en büyük uçurtma gösterisini gerçekleştirecek.

Kuşadası’nda babalar gününde dev uçurtma şenliği yapılacak

Kuşadası Belediyesi Babalar Günü’nde Türkiye’nin en büyük uçurtma gösterisini gerçekleştirecek. Etkinlik sırasında uçurtma atölyeleri ve sokak lezzetleri kurulacak, babalara ve çocuklara özel yarışmalar yapılacak.
Tüm babaların bu özel gününü kutlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Türkiye’nin en büyük uçurtma gösterisi 21 Haziran Pazar günü saat 13.00 - 19:00 arasında Sevgi Plajı’nda sizleri bekliyor olacak. Ayrıca babalar ve çocuklara özel çok renkli sürprizlerimiz var. Güzel anılar biriktirmek için etkinliğimize bekleriz “ dedi.

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