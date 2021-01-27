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Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

27.01.2021 19:26 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, hem salgınla ilgili önlemleri kontrol eden hem de çalışmalarını yürüten Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hem salgınla ilgili önlemleri kontrol eden hem de çalışmalarını yürüten Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor. Kuşadası’nın giriş ve çıkış noktaları ile çeşitli mahallelerde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Kullanmak" suçundan aranan bir kişi, "Kuşadası 3.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “Kullanmak için Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan bir kişi, "Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “ açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan bir kişi, Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca; Resmi Belgede Sahtecilik ve Muhkem Eşyayı Kırarak Hırsızlık suçlarından aranan bir kişi, "Söke 2.Ağır Ceza Mahkemesince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama" suçundan aranan bir kişi, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğince “ Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Kullanmak" suçundan aranan bir kişi ve Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan" aranan bir kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Polisin gerçekleştirdiği son operasyonda ise Kuşadası 3. Asliye ceza mahkemesince bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, Kuşadası 1. Asliye ceza mahkemesince suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, Söke 2. Asliye ceza mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması, Söke ilamat ve infaz bürosunca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Söke İlamat ve infaz bürosunca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Söke İlamat ve infaz bürosunca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca Dolandırıcılık, Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca dolandırıcılık, Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu da dahil olmak üzere toplamda dokuz suçtan arandığı tespit edilen ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile 3580 TL para cezası olduğu anlaşılan bir kişi gözaltına alındı.
Kuşadası polisi tarafından çeşitli suçlardan arandığı için yakalanan toplam 8 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanana şüpheliler cezaevine konuldu.

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