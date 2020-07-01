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Kuşadası’nda elektrikli motosiklete otomobil çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 01.07.2020 19:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza saat 16.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım D. yönetimindeki otomobil sol şeritte ilerlerken, Fatmanur A. yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında otutran arkadaşı Eylem Emir C. metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Eylem Emir C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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