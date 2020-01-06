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  4. Kuşadası’nda fırtına

Kuşadası’nda fırtına

AYDIN HABERLERİ  | 06.01.2020 22:35 | Son Güncelleme

Kuşadası yeni haftaya yağmur ve fırtına ile başladı.

Kuşadası yeni haftaya yağmur ve fırtına ile başladı. Balıkçı tekneleri, şiddetli rüzgâr sebebiyle barınaktan ayrılmıyor.
Kuşadası’nda gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur ve fırtına öğlen saatlerinde de devam etti. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağındaki tekneler dışarı çıkamadı. Sert esen rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Meteoroloji yetkilileri, yarın etkili sağanak yağış beklendiğini ve hafta sonu da etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

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