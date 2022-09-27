Kuşadası'nda geri itilen 116 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 116 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında 3 lastik bot bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Aralarında çocukların da bulunduğu 116 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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