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Kuşadası’nda hırsızlar demir ızgaraları çaldı

23.02.2021 00:27 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sokak üzerinde bulunan su kanallarının üzerindeki demir ızgaraları çalan hırsızlar trafiği tehlikeye soktu.Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Anıt sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sokak üzerinde bulunan su kanallarının üzerindeki demir ızgaraları çalan hırsızlar trafiği tehlikeye soktu.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Anıt sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile sokak üzerine gelen 2 hırsız, Anıt sokağın köşesinde bulunan 2 demir ızgarayı dakikalar içinde çaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri dakikalarca bütün ara sokaklarda hırsızları aradı fakat bulamadı. Izgaraları çalınan su kanalında oluşan boşluk özellikle motosiklet sürücüleri için tehlike oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdü.
Polis ekipleri demir ızgaraları çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

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