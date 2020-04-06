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Kuşadası’nda korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 06.04.2020 16:43 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığına karşı başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.Küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs’e karşı önlem alma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kuşadası Belediyesi, bu kapsamda ilçede vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği noktaları dezenfekte ederek cadde ve sokakları 80 derece sabunlu suyla yıkayarak temizliyor.30 kişiden oluşan ilaçlama ekibiyle 22 kişilik detaylı temizlik ekibi ilçede halk sağlığını korumak adına gece gündüz, hafta sonu, hafta içi demeden çalışıyor.Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgınının yayılmasını engellemeye yönelik gerçekleştirilen dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığına karşı başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.
Küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs’e karşı önlem alma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kuşadası Belediyesi, bu kapsamda ilçede vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği noktaları dezenfekte ederek cadde ve sokakları 80 derece sabunlu suyla yıkayarak temizliyor.30 kişiden oluşan ilaçlama ekibiyle 22 kişilik detaylı temizlik ekibi ilçede halk sağlığını korumak adına gece gündüz, hafta sonu, hafta içi demeden çalışıyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgınının yayılmasını engellemeye yönelik gerçekleştirilen dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor. 12 Mart-5 Nisan tarihleri arasında ilçede bulunan vatandaşların sıklıkla uğradığı kamu binaları, sağlık merkezleri, ibadethaneler, huzur evi-bakım merkezleri, eczaneler, marketler, paket servis yapan restoranlar, banka ile ATM’leri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcilikleri her gün düzenli olarak dezenfekte edildi. Ekipler ayrıca ilçede bulunan 3 otogar ile otobüs, taksi ve dolmuş duraklarını da sıklıkla ilaçlayarak durakların camları ve oturma yerlerini dezenfekte etti. Müdürlük yetkilileri bugüne kadar 773 noktada ilaçlama çalışması yaptıklarını belirterek işlemin salgın bitene kadar devam edeceğini kaydetti.

Koronavirüs’ün Türkiye’ye girdiği 11 Mart tarihi itibariyle çalışmalarını hızlandıran Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilaçlama ekibinin gerçekleştirdiği dezenfektasyon işleminin yanı sıra ilçenin farklı noktalarında detaylı temizlik çalışması da yürütüyor. Kuşadası’na bağlı 23 mahallenin muhtarıyla koordineli olarak yürütülen çalışmalar aralıksız olarak 203 noktada devam ediyor. 22 kişiden oluşan temizlik ekibi özel buharlı araçlarla birlikte kentte bulunan tüm cadde, sokak, okul bahçeleri, parklar, yeşil alanlar ve pazar yerlerini 80 derece köpüklü suyla yıkıyor.

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