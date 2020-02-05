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Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 06:29 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje daldı.

Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Kaza Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje daldı.

Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı temizlik işleri ekipleri, kaza sebebiyle yağlanan yolu kum dökerek temizledi.

Kaza nedeniyle Candan Tarhan Bulvarı bir süre tek şerit ilerledi.

Çekici yardımıyla otoparka çekildikten sonra trafik normale döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası Lüks Otomobil Kaza

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