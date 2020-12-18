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Kuşadası’nda sahte alkol ele geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 18.12.2020 11:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde üç kişinin alkolden zehirlenmesi üzerine yapılan çalışmalarda bir evde yapılan aramada çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda M.A., R.K., ve M.L.Ö içtikleri içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası’nda sahte alkol ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde üç kişinin alkolden zehirlenmesi üzerine yapılan çalışmalarda bir evde yapılan aramada çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda M.A., R.K., ve M.L.Ö içtikleri içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan değerlendirmelerde kendisi de sahte alkolden zehirlenen M.L.Ö’nün Güzelçamlı Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada, 447 adet doluma hazır alkol şişesi, 2 adet 250 ml anason aroma verici, 36 adet bidon içerisinde etil alkol ele geçirildi. M.L.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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